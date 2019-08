Fede e tradizione, la processione della Vara a Messina in diretta video

È l'evento più atteso a Messina, la festa religiosa più importante: la Vara della Vergine Maria portata in processione per le vie della città. Un momento di fede, folklore, tradizione che rappresenta l'identità della città dello Stretto, e che anche quest'anno viene seguito in diretta televisiva da Tgs, Rtp, Viva l'Italia Channel e in streaming su Gds.it e Gazzettadelsud.it.

La lunga diretta segue tutte le fasi salienti della processione, dalla partenza da piazza Castronovo, fino alla spettacolare “girata” da via Garibaldi in via Primo Settembre per poi concludersi con l'arrivo a piazza Duomo. A raccontare la festa sono Salvo La Rosa e Rosario Pasciuto, con Salvatore De Maria.

Tanti gli ospiti, due le presenze fisse: don Giuseppe Lonia e Nino Principato. La diretta viene realizzata con il supporto tecnico di Videobank. Sponsor media project: Casa di Cura Carmona, Caffè Barbera, Gruppo Caronte&Tourist, Celertrasporti, Visodent, Italcar Uno e La Trattoria del Marinaio.

