Commozione a Lipari per lo Sposalizio dei Faraglioni, la 21a edizione dedicata a Lorenza Famularo

Dolore e gioia per la 21° edizione della ricorrenza dello Sposalizio dei Faraglioni, manifestazione organizzata da NotiziarioEolie.it in collaborazione con il Comune di Lipari, da un’idea del cantore Geri Palamara. E’ stata dedicata a Lorenza Famularo, 22 anni, morta per un presunto caso di malasanità.

A bordo dello storico veliero “Sigismondo” di capitan Felice Merlino, i genitori, mamma Angela Giardina e papà Giovanni Famularo che alla presenza del parroco Gaetano Sardella, tra le lacrime hanno lanciato in mare una corona di fiori in memoria della figlia. I fiori bianchi-rossi-verdi hanno raggiunto “Petra Minalda” e “Petru Luongu”, nel canale tra Lipari e Vulcano.

Il momento di gioia è stato quando, sempre a bordo dello storico veliero, Sandro Biviano, divenuto l’ambasciatore italiano nella lotta per la distrofia muscolare, ha chiesto alla “sua Sara”, “mi vuoi sposare il prossimo anno sul Sigismondo?” e la ragazza, conosciuta a Roma durante i due anni che il “liparoto coraggioso” ha trascorso a Roma in tenda nella piazza davanti ai palazzi del potere, per accendere i riflettori sulla gravissima malattia, ha risposto con un bacio appassionante.

E giù lacrime di gioia e applausi dai presenti e dalle barche che hanno sfilato in processione, con la benedizione di Don Gaetano Sardella e dei Musici di Eolo di Marco Manni. Appuntamento al prossimo settembre per lo “Sposalizio-bis”.

© Riproduzione riservata