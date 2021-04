A Patti subacqueo avvista squalo bianco durante una battuta di pesca: il racconto

Un grosso esemplare di squalo, «molto probabilmente uno squalo bianco (Carcharodon carcharias) di circa quattro/cinque metri di lunghezza, è stato avvistato nei pressi dello scoglio di Patti, nel Messinese, da un pescatore durante una battuta di pesca subacquea. È stato Carmelo Isgrò, direttore del museo del Mare di Milazzo, a farsi raccontare dal pescatore, Santino Incognito, l’avvistamento e a ipotizare, insieme a un ricercatore dell’Università, che si tratti proprio di uno squalo bianco.

«Nonostante il suo avvistamento sia un evento poco frequente - spiega Isgrò - è comunque una specie presente nei nostri mari e soprattutto perchè le risposte alle domande poste al pescatore non lasciano spazio a dubbi, facendo escludere altre specie. La Guardia costiera e le autorità competenti sono state informate dell’accaduto. Invito tutti a segnalare ogni eventuale nuovo avvistamento, di essere cauti ma senza far scoppiare inutili o dannose psicosi. Ricordiamoci che non è lo Squalo il più pericoloso dei predatori del mare (come ci vuol fare credere il Cinema e la TV) ma l’uomo che ogni anno uccide milioni di questi preziosi ed antichissimi animali».

Il pescatore si trovava «su un fondale di 25 metri allo scoglio e - ha detto Santino Incognito - mi è apparsa una sagoma».

«Dal punto di vista scientifico - ha detto il ricercatore Francesco Tiralongo, vice presidente dell’ente fauna mediterranea - ma tendo a credere, dalle parole di un pescatore che ha una certa esperienza, che si potesse trattare di un reale avvistamento di uno squalo bianco, specie presente nel mar Mediterraneo, in cui è presente anche un’area di riproduzione nelle acque siciliane».

«Di squali ne ho visti diverse volte - ha proseguito incognito - anche qui nel golfo di Patti, questo aveva una colorazione bianca sulla pancia, bombato, il dorso era grigio-scuro e non bluastro. Era di 4-5 metri, l’ho confrontato con la lunghezza della mia barca, tre metri e mezzo: quando sono salito in barca, mi è passato a due metri; solo la pinna e dalla prua alla poppa ho viso la pinna che avanzava di un altro metro».

«Un esemplare di simili dimensioni - ha aggiunto Tiralongo - documentato da alcuni pescatori, era stato segnalato a noi pochi mesi fa».

