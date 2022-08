A Brolo il carnevale è ad agosto: folla alla sfilata dei carri e gente in maschera

Carri che sfilano, gente in maschera, un fiume di persone che attraversa il corso principale tra canti e allegria. Siamo a Brolo in provincia di Messina e dopo due anni di stop a causa delle restrizioni pandemiche, è tornato in scena l’evento clou dell’estate della provincia peloritana: il carnevale estivo. Guardando queste immagini sembra che la pandemia non ci sia mai stata, come riavvolgere il nastro e tornare a tre anni fa.

Migliaia di persone sono accorse a Brolo da tutti i paesi limitrofi, una festa che è durata tutta la notte e che è culminata con musica e schiuma party. Per Brolo un successo, considerato che grazie anche a questi eventi gli alberghi e i ristoranti sono sold out. Un pieno di turisti e non solo. Una tradizione che richiama migliaia di persone da tutta la provincia di Messina.

