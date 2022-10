Lipari, sono arrivati il veliero di lusso Arestaus e la nave da crociera Seadream

Alle Eolie continua la sfilata di spettacolari barche a vela e anche di navi da crociera di lusso. A Marina Lunga si è ormeggiato il veliero Arestaus di 50 metri. In rada la nave da crociera di lusso Seadream I.

Il veliero è stato costruito in legno lamellare epossidico dal cantiere turco Yildizlar su progetto di Fuat Turan. A bordo si può vedere l'eleganza lussuosa in ogni dettaglio. Incarna il romanticismo della vita a vela con il volume generoso e i servizi degli yacht a motore, tra i quali una sala fitness, un'area benessere con sauna con parete di sale dell'Himalaya e una sala massaggi, vetro vasca idromassaggio inferiore, e home cinema. L'interno può ospitare fino a 12 turisti in sei cabine composte da una suite armatoriale, due suite Vip, due doppie e una cabina doppia. All'esterno offre piattaforme per prendere il sole, una vasca idromassaggio e un bar sul ponte superiore per fornire molte alternative per intrattenere e cenare all'aperto. Il veliero ha due alberi in alluminio con avvolgifiocco e verricelli.

La Seadream I si è ormeggiata davanti al castello, di 4260 tonnellate, trasporta 110 turisti con un equipaggio di 89 metri. Ognuna delle 54 cabine è infatti dotata di uno splendido bagno in marmo, completo di doccia e idromassaggio per una vacanza in cui il vero protagonista è il relax! A bordo di questo yatch non vi sono infatti club per bambini o attività di gruppo organizzate. Piuttosto, avrete la possibilità di rilassarvi sui comodi lettini balinesi che troverete a vostra disposizione.

Il video è fornito da Notiziarioeolie.it

