A Lipari arriva The World, la nave da crociera dei super ricchi

E' la più grande, di proprietà di privati ed è la nave da crociera dei super ricchi. Batte bandiera delle Bahamas, ha una stazza di 43.524 tonnellate, è lunga 197 metri e può ospitare 1.200 passeggeri. A bordo sono 180 i vacanzieri. E’ arrivata a Lipari da Catania e proseguirà per Alghero.

Dalle altre si differenzia perchè è un "condominio galleggiante", con 165 appartamenti di tutte le dimensioni Il costo delle cabine va da un milione di dollari fino ad arrivare ai 12 milioni di dollari.

Dispone di 12 ponti, una grande hall, quattro ristoranti, tre bar, una cigar lounge, una boutique con showroom, un negozio alimentari, un centro fitness, sala biliardo, un simulatore di golf con tanto di putting green, un campo da tennis, una pista da jogging, una Spa, una piscina, un teatro ed una biblioteca.

I proprietari, che ogni anno scelgono l’itinerario da seguire in collaborazione con il comandante ed al team di gestione, provengono da 19 paesi diversi (la maggior parte dagli Stati Uniti) e sono quotidianamente serviti da circa 200 membri di equipaggio. Gli appartamenti possono essere anche affittai e la tariffa varia da 2000-3000 euro al giorno per almeno una settimana.

In questa primavera è già la seconda nave che si ferma davanti al castello di Lipari. La prima è stata l'Artemis, con una cinquantina di turisti americani che hanno passeggiato nel centro storico, visitato anche il castello ed effettuato un periplo dell'isola con i bus di Urso. Ma da maggio a novembre saranno almeno una trentina gli “alberghi galleggianti” che faranno rotta nell’Arcipelago. Con almeno 10 mila croceristi che potranno ammirare le bellezze delle “Sette Sorelle”.

