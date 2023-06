A Lipari gli yacht dei Reali del Bahrein e del presidente del Tottenham

Alle Isole Eolie è tornato lo yacht Serenity Sf40, di 42 metri che appartiene alla famiglia reale del Bahrein. Si è ancorato davanti alla piazza della movida di Marina Corta, a Lipari.

A bordo anche la principessa Dana Al Khalifa. E come lo scorso 5 settembre ad accompagnare la principessa ci sono anche alcuni membri della famiglia reale. Il sovrano Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, morto lo scorso anno, era considerato uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio stimato di circa 21 miliardi di dollari. L’erede è conosciuta anche nei suoi ruoli di fashion blogger. Ha fondato il suo blog di moda The Overdressed ed è anche imprenditrice e avvocato del piccolo stato arabo. Ha studiato nel Regno Unito, dove ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso la School of Oriental and African Studies dell’Università di Londra e successivamente un master presso il King’s College.

Lo yacht può ospitare fino a 10 persone, più 7 membri dell’equipaggio. È stato realizzato interamente in alluminio, costruito dai cantieri navali Mondomarine di Savona, su progetto di Luca Vallebona, mentre gli interni sono firmati da Sfl Design e Fatema Almaidan. Per arredare lo yacht sono stati scelti alcuni prodotti dalla vasta collezione Minotti, tra i quali due divani Leonard rivestiti in velluto blu, abbinati ad un tavolino Catlin con piano in pregiato marmo Sahara Noir e ad un pouf Ashley, rivestito in morbida pelle Aspen color testa di moro.

Davanti al castello si è ancorato anche Aviva, lo yacht di Joe Lewis, patron del Tottenham: quasi 100 metri di lunghezza. Il presidente è tra le persone più ricche della Gran Bretagna. Il suo patrimonio è stimato in circa cinque miliardi di dollari. Sei piani di panfilo, otto cabine in grado di ospitare fino a 16 persone, vanta un equipaggio di 25 membri. Varato nel 2017, è stato progettato dallo studio britannico Reymond Langton. Il valore è di oltre duecento milioni di euro. Presente anche un campo da padel regolamentare. Ha una velocità massima di venti nodi e garantisce una velocità da crociera fino a 11 nodi senza utilizzare i motori principali, ma soltanto quelli elettrici. E nelle Eolie già super affollate, l’estate è solo all’inizio…

Nel video fornito da Notiziarioeolie.it lo yacht Aviva ancorato a Marina Corta

