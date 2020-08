Tennis, a Brolo ripartono i campionati siciliani veterani

Sole, mare e tennis. A Brolo, in provincia di Messina, tra un tuffo e un po’ di tintarella, è ripartito anche il tennis. Al “circolo tennis Brolo” stanno andando in scena i campionati siciliani veterani.

Tennis e passione, il caldo estivo non ferma la determinazione dei tanti siciliani che hanno raggiunto Brolo per esibirsi: “C’è grande passione – dice il maestro Carmelo Arasi – qui si gioca e ci si diverte. Siamo ripartiti alla grande, questo torneo è molto importante, 140 iscritti, non aspettavamo altro che rimetterci in moto”.

In Sicilia il tennis è ripartito con la marcia ingranata: il periodo di inattività non ha abbattuto tennisti e appassionati, e allora riprendere in mano la racchetta è stata un’emozione particolare.

© Riproduzione riservata