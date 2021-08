Coppa città di Brolo, sul lungomare il torneo che coniuga tennis e turismo

Brolo, in provincia di Messina, nel mese di agosto, oltre ad essere un punto attrattivo per turisti, è anche una meta per i tanti amanti del tennis. Nel circolo che nasce a due passi dal lungomare, si svolge ogni anno uno dei tornei più significativi in Sicilia.

La 45esima edizione della coppa città di Brolo richiama tanti tennisti siciliani che ovviamente approfittano del mare brolese per godersi qualche giorno di relax. In campo il forte caldo che avvolge la Sicilia non abbatte i tennisti che continuano a giocare anche ad alte temperature.

Tennis e turismo, binomio vincente: “Assolutamente vero – dice il maestro Carmelo Arasi – questo torneo richiama anche turisti ed è ormai una tradizione per tutta Brolo. C’è qualità in campo, ci sono anche molti tennisti noti in Sicilia e tutto questo ci inorgoglisce”.

