Sara Arena arriva al Messina Volley: "Pronta a dare il massimo”

Il Messina Volley ufficializza il tesseramento della giovane pallavolista Sara Arena. Il centrale (classe 2003) proviene dalla Libertas Villafranca e rappresenta un’atleta di prospettiva per il team guidato dal tecnico di Letojanni Danilo Cacopardo, sempre focalizzato alla crescita e valorizzazioni dei giovani.

Circa il suo arrivo in maglia giallo-blu, Arena ha dichiarato: “Sono finalmente giunta al Messina Volley dopo tantissimi impedimenti legati anche al Covid, che purtroppo ci ha fatto rimanere fermi per un po’ di tempo. Sono contenta di essere arrivata in questa nuova realtà e per me questo sarà il primo campionato di Serie C. Per questo sono emozionata ed, allo stesso tempo, un po’ preoccupata perché ci siamo dovute preparare per il campionato in breve tempo, ma nonostante ciò sono molto tranquilla perché accanto a me ho delle compagne che hanno già affrontato questo torneo e sono sicura che mi daranno una mano. Inoltre io sono una delle più piccole all’interno della squadra, ma so che le mie compagne più grandi dimostrano sempre di tutelare ed aiutare le più giovani. Questo rispecchia l’obbiettivo di questa società che è quello di fare crescere le proprie atlete, quindi sono tranquilla su questa nuova avventura e sono sicura che riuscirò a migliorare anche dal punto di vista tecnico, grazie al mister ed alla costanza che sicuramente avrà questa squadra. Il campionato inizierà a breve e, nonostante ciò, noi vogliamo dare il meglio già dalla prima partita e riuscire a dimostrare ciò che realmente valiamo. Questo torneo sarà impegnativo però questo non ci spaventa, anzi ci dà la forza di disputarlo al meglio”

