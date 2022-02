Atletica, titolo italiano per Amsellek, mezzofondista di Lipari: fa festa la comunità nordafricana dell'isola

Festa a Lipari nella piccola comunità nordafricana per Nesim Amsellek che ha vinto i 1.500 metri in 3.39.87 ai Campionati italiani indoor di atletica, in corso di svolgimento ad Ancona. L’atleta è nato nell’isola delle Eolie, dove la sua famiglia ha vissuto per qualche anno, prima di trasferirsi nel Nord Italia. Ora gareggia per la San Rocchetto di Brescia, ha compiuto 23 anni da pochi giorni. È nato infatti l’8 febbraio 1999. Il suo allenatore è Johny Goyanes.

«Siamo veramente felici del successo di mio nipote - dice lo zio Marwan Qadchaoui, fratello della mamma di Nesim -. Sin da piccolo si vedeva che era portato per l’atletica. Correva sempre, era scatenato e ci staccava sempre. Abbiamo un rapporto molto stretto. A Lipari viene spesso ed è legato all’isola. È un ragazzo gentile, intelligente e molto buono».

