Tennis amatoriale, a Messina 240 in gara alle competizioni individuali

In Sicilia il numero dei fighters iscritti alle competizioni individuali di tennis amatoriale è sempre più elevato così come il numero delle squadre per le manifestazioni come la Coppa Italia o la Winter Cup, stessa cosa può dirsi nel Padel.

Sicilia-Tpra si conferma quindi un binomio indissolubile ormai da anni e tutto ciò grazie anche al prezioso operato messo in atto dalla Fitp Sicilia.

A Messina in questi giorni sta proprio andando in scena un torneo con oltre 240 iscritti, numeri assolutamente positivi e importanti per un torneo amatoriale. “Siamo davvero emozionati per questo risultato - dice Maurizio Costa, fiduciario regionale Tpra - non pensavamo potesse esserci un seguito così importante”.

Gli fa eco anche il presidente del circolo della Vela e del Tennis dove sta andando in scena il torneo: “Nei nostri campi - dice Antonio Barbera - si gioca anche la serie A di tennis, ma vi devo dire che vedere questi numeri per il Tpra mi rende davvero orgoglioso”.

