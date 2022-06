Malfa, Rametta eletta sindaco prima dello spoglio: bastava il quorum

Sindaco eletto prima dello spoglio anche a Malfa, uno dei tre comuni di Salina. nelle isole Eolie, dove l’uscente Clara Rametta che non ha avuto un candidato rivale e ha gareggiato da sola con la sua lista «Noi per Malfa», ha già superato il quorum del 50%, ed è stata riconfermata nella carica. Alle ore 19 si è superato il quorum della metà più uno dei 730 elettori. Grande gioia per la sindaca, patron anche dell’Hotel «Signium» e mamma di Martina Caruso, chef stellato, che alla vigilia aveva manifestato qualche preoccupazione lanciando un appello per andare a votare. Già designati i primi due assessori: Lorenzo Cincotta e Lorenzo D’Amico; tutti eletti ovviamente anche i 10 candidati al consiglio comunale. La giunta Rametta nelle scorse settimane aveva avviato con i progetti “Isole Verdi» finanziate con oltre 3 milioni di euro, opere a livello idrico, piattaforme di «electric bike sharing“ alimentate con fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, supportando i residenti nel passaggio al «green».

