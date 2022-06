Messina, scrutinio a rilento: controlli sui verbali dei seggi

Spoglio a rilento a Messina dove ancora non si conoscono i risultati di 72 sezioni su 253, mentre il Comune fa sapere che per 73 sezioni scrutinate il dato elettorale comunicato dai presidenti dei seggi risulta disallineato: non coincide il numero dei votanti con i voti espressi. Il risultato, «pertanto non è utilizzabile ai fini della trasmissione alla prefettura, prima della necessaria verifica da parte dell’Ufficio centrale, che si è insediato oggi alle 14 e si riunirà domani alle ore 9», spiega una nota. Alcuni candidati sostengono di aver rilevato irregolarità in alcune sezioni e hanno minacciato di rivolgersi alla procura.

Si attende di conoscere se le liste del neo sindaco Federico Basile raggiungeranno il 40%, ottenendo così il premio di maggioranza e se alcune liste del centrodestra, come FI, supereranno la soglia di sbarramento del 5%.

