Messina, De Luca: "Basile ha il premio di maggioranza". Ma i conteggi non sono finiti

Colpo di scena. La coalizione di Federico Basile avrebbe ottenuto il premio di maggioranza, avendo superato il 40%. A darne notizia è stato Cateno De Luca in diretta Facebook da Palermo. "Le liste avranno 19 consiglieri. Ora farò il presidente del Consiglio comunale per qualche mese, prima di diventare sindaco di Sicilia il 6 novembre”, ha dichiarato il leader di Sicilia Vera. Con lui, Basile, Ismaele La Vardera e Dino Giarrusso in un incontro con la stampa. Le liste di Basile, per l'assegnazione del premio di maggioranza, sarebbero infatti oltre il 45%. Secondo l'interpretazione della norma del leader di Sicilia Vera: per l'assegnazione del premio di maggioranza, infatti, si farebbe riferimento per la percentuale solo alle liste che hanno superato il 5% e non a tutte quelle in lizza nella competizione elettorale. Ecco perché - secondo De Luca - Basile avrebbe la certezza di aver superato la quota necessaria. A questo punto le liste di Basile avrebbero 19 seggi, mentre a centrosinistra e centrodestra ne toccherebbero "solo" 13 (tra cui Maurizio Croce). Quindi per l'opposizione sono molti di meno i seggi a disposizione. La lettura da parte di altri esperti delle altre coalizioni però è diversa. L'ultima parola spetterà al seggio centrale che nei prossimi giorni dovrà prima verificare i voti e poi interpretare la norma corretta.

Tra l’altro. dopo 56 ore dall’inizio degli scrutini, cominciati lunedì alle 14, non sono ancora noti i risultati definitivi. Dopo un blocco durato 24 ore nel pomeriggio sono ricominciati ad arrivare i dati di alcune sezioni: il conteggio finora riguarda 224 sezioni su 253. In 73 sezioni i conti tra votanti e voti non tornavano. Sono stati convocati i presidenti di seggio che ricontrollano i conti che hanno effettuato durante la lunga maratona elettorale.

