Messina, donna di 74 anni investita da un'auto mentre attraversa la strada: ricoverata in ospedale

Ancora un incidente stradale a Messina. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 74 anni è stata investita, in via Tommaso Cannizzaro, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A colpirla, un'auto, una Peugeot, condotta da un anziano.

La donna è finita a terra e l'automobilista si è immediatamente fermato per prestare i soccorsi. Sul luogo dell'incidente è giunta immediatamente un'ambulanza e una volante della sezione infortunistica della polizia municipale.

I sanitari hanno soccorso l'anziana e dopo averle prestato le prime cure è stata trasferita al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi. I vigili urbani hanno ascoltato l'anziano alla guida dell'auto e hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

L'incidente arriva a pochi giorni dalla morte dell'ottantenne investito a Messina da un'autovettura il 19 febbraio scorso mentre attraversava la strada sulla via Consolare Pompea, all'altezza di Sant'Agata. Il pedone era stato colpito da una Chevrolet Matiz ed era stato sbalzato ad una ventina di metri di distanza dal punto dell'impatto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ed era stato trasportato in ambulanza all'ospedale Papardo in codice rosso.