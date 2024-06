Disabile privo di braccia attraversa lo stretto di Messina a nuoto, l'impresa di Andrea Lanari

Partirà alle ore 11 dal Pilone di Messina (con ritrovo alle ore 9.30 all’altezza di Via Palazzo 180 - zona Torre Faro) e con arrivo stimato tra le ore 12:30 e le ore 13:00 in zona Cannitello (Villa S. Giovanni - Reggio Calabria) del 2 luglio, la lunga nuotata di 3 chilometri e mezzo, del marchigiano Andrea Lanari, disabile con le braccia artificiali, accompagnato dal figlio Kevin, intitolata «La sicurezza conquista lo Stretto» e patrocinata dalla Città di Messina e dall’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Con loro ci saranno anche Marco Trillini, l'istruttore specializzato in nuoto per persone con disabilità e Responsabile Comunicazione del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona e lo sportivo Lorenzo Carnevalini.

Preziosa la collaborazione all’iniziativa da parte del Comune di Messina, e della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Messina che insieme alla ASD Trirock, società organizzatrice della traversata e alla Giesse Logistica, garantiranno lo svolgimento della stessa nella massima sicurezza. Sarà un’impresa unica nel suo genere considerato che Andrea, a seguito di un grave infortunio sul lavoro, ha subìto

l'amputazione di entrambe le braccia schiacciate sotto una pressa priva di protezioni, e affronterà le correnti marine con due protesi agli avambracci che gli ha realizzato appositamente il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bologna).