Vulcano, nell’area della baia di Levante tra pozza dei fanghi e mare che bolle controlli per quattro giorni dell’Ingv

A Vulcano nell’area della baia di Levante tra la pozza dei fanghi ancora chiusa per il rischio gas e il mare che bolle nuove verifiche dell’Ingv per ben quattro giorni. Rientrano nell’ambito del progetto Pianeta dinamico – Wundervul (Toward a wider understanding of Vulcano): si tratta di un set di misure geofisiche e geochimiche svolte in contemporanea da vari gruppi di ricerca delle sezioni INGV di Palermo, Catania (Oe), Napoli (Oo), Roma (Ont) e Roma 1.

I ricercatori effettuano misure di flusso di Co2 dalla superficie della vasca di fango e dal suolo, misure di concentrazione in aria di Co2 e H2S, misure areali di temperatura del suolo, misure infrasoniche attraverso una mini-rete di sensori acustici cui è associato un velocimetro, misure di degassamento sottomarino con un idrofono, misure 2d di resistività elettrica. Nell’area è stata installata anche una stazione meteo, con anemometro.

«Sarà così possibile – spiegano i vulcanologi - creare un geodatabase integrato di dati relativi a questa specifica area dell’Isola, molto affollata in estate ed esposta quindi a vari fenomeni pericolosi».