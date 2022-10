Prima vittoria casalinga per l'Acr Messina, il gol di Curiale piega il Giuliano

Prima vittoria casalinga per l'Acr Messina nel campionato di serie C. La squadra giallorossa dopo la sconfitta col Crotone (2-4) e il pareggio con la Viterbese (1-1), vince di misura ai danni del Giugliano nella gara valida per sesta giornata del girone C.

Allo stadio "Franco Scoglio" la rete decisiva che consegna i tre punti alla formazione di mister Gaetano Auteri in apertura di seconda frazione di gioco con Davis Curiale, lesto ad infilare il portiere Viscovo. Messina che era sceso in campo con Daga tra i pali, poi Konate, Camilleri, Filì, Fazzi, Fiorani, Marino, Fofana, Catania, Curiale e Balde.

Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano il vantaggio nei primi dieci minuti ma il palo nega la gioia del gol a Curiale. Conto dei legni pareggiato anche dal Giugliano che spreca la ghiotta occasione di un contropiede con l’ex di giornata Piovaccari.

In classifica i giallorossi salgono al diciottesimo posto con 4 punti, ancora in piena zona retrocessione. Una vittoria che comunque porta una carica di entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Daga e compagni hanno in calendario due trasferte insidiose: la prima a Crotone in Coppa e poi in Puglia, in casa del Cerignola per il settimo impegno nel torneo di serie C.

