Nuovo tonfo per l'Acr Messina: giallorossi sconfitti ad Andria e ultimi in classifica

Momento decisamente difficile per l'Acr Messina. La squadra giallorossa, inserita nel girone C della serie C, è uscita sconfitta per 3-0 nel match giocato oggi in casa della Fidelis Andria valido per la nona giornata. Per il gruppo guidato da mister Gaetano Auteri arriva la quinta sconfitta in trasferta che costa l'ultimo posto in classifica.

Il Messina in campo con il 3-4-3: in porta Daga; difesa con Berto, Camilleri e Angileri; a centrocampo Versienti, Fofana, Fiorani e Fazzi; in avanti tridente composto da Iannone (preferito a Curiale), Balde e Catania. I padroni di casa pugliesi sbloccano il match dopo una manciata di secondi dal fishio d'inizio. Paolini è lesto ad insaccare la corta respinta di Daga su tiro di Candellori.

Nella ripresa, al minuto 5, il raddoppio della Fidelis Andria: Bolsius firma il 2-0 con una potente conclusione. Al 16' ospiti in inferiorità per l'espulsione rimediata da Fofana per un fallo a centrocampo. Al 34' la terza rete della squadra locale con Arrigoni chiude la sfida.

In classifica Acr Messina fanalino di coda con 4 punti in nove partite. Sabato (2 ottobre) i giallorossi tornano a giocare in casa: l'avversario di turno è il Latina.

