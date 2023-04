Morto l'imprenditore Lamberto Sapone, fu presidente dell'Acr Messina

Un'amara notizia ha scosso oggi, giorno di Pasqua, il mondo delle imprese e del calcio a Messina. È morto nel pomeriggio all'ospedale Papardo, dove era ricoverato, Lamberto Sapone, costruttore con un passato da presidente dell'Acr Messina. Sapone, malato da anni, avrebbe compiuto 80 anni fra pochi mesi. I funerali saranno celebrati martedì 11 aprile, alle 15,30, nella chiesa San Francesco all’Immacolata.

La stessa società calcistica ne ha annunciato la morte con un post su Facebook: «Il presidente Pietro Sciotto e l’Acr Messina in tutte le sue componenti piangono insieme ai familiari la scomparsa dell’imprenditore Lamberto Sapone, ex presidente della società giallorossa nella stagione 1982-83».

Nella città dello Stretto Lamberto Sapone era un personaggio noto non solo per la sua lunga attività imprenditoriale, ma anche per il ricordo che lasciò tra i tifosi dell'Acr Messina durante la sua presidenza. Quella del 1982-1983 fu, infatti, la stagione della promozione in serie C1 sotto la guida del tecnico Alfredo Ballarò.

