Il mondo sportivo di Messina piange Carmelo Pilota, il runner-poeta amato dai compagni

È morto all’improvviso, all’età di 78 anni, il podista Carmelo Pilota, atleta molto conosciuto anche per la sua abitudine di scrivere poesie agli amici della corsa. Prima della partenza di ogni gara, alle quali partecipava da tantissimi anni, era empatico con tutti i runner che lo circondavano. Il mondo del podismo messinese adesso è in lutto.

Pilota era conosciuto anche nel mondo del volontariato, faceva parte dell’Unione nazionale Arma dei carabinieri. Era il padre di Norma Pilota, ex pallavolista che ha giocato nelle massime serie nazionali ed ora riveste il ruolo di allenatrice.

Su Facebook si susseguono messaggi di cordoglio. C’è chi posta anche le poesie del podista-poeta. Federica Sottile, scrive: “Pochi minuti fa arriva una chiamata... una chiamata che diceva che tu eri volato via… Io non credevo a tutto ciò, ed è difficile credere e accettare questa cosa… eri una persona favolosa, un uomo pieno di forza! Non ho parole per descrivere la persona bella che eri! Fai buon viaggio Carmelo Pilota, sei nel mio cuore”. Nella pagina social della Fidal Messina, si legge: “L'atletica messinese perde oggi uno dei suoi amici cari. Carmelo Pilota è venuto a mancare improvvisamente lasciandoci increduli e sgomenti. ‘Ci sono atleti innamorati, innamorati dell'atletica leggera e della corsa in particolare che messe le scarpette non si sono mai più fermati. Per aver incarnato l'ideale sportivo e i suoi valori, per le migliaia di chilometri corsi, sempre con spirito agonistico, d'amicizia e ispirato al fair play’. Proprio nell'ultima Festa dell'Atletica messinese avevamo premiato Carmelo dedicandogli queste parole! La sua assenza sarà incolmabile, così come immensa è stata la sua voglia di partecipazione e preziosa per noi la sua presenza”.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 12 aprile, nella chiesa di Zafferia alle 15,30.

