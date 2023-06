Ruud Krol e Igor Protti a Santa Marina Salina per il Gran Galà del museo del calcio

A Santa Marina Salina si svolgerà il “Gran Galà del Museo del Calcio”. È stato organizzato dall’albergatore-ristoratore Santino Ruggerà e avrà luogo nei locali della “A Cannata”. “Sarà una serata all’insegna dei ricordi, dell’allegria e della spensieratezza con grandi ospiti in cartellone…”. Ci saranno Ruud Krol che con il Napoli accarezzò il sogno scudetto nel campionato 1980-81 e il bomber Igor Protti, capocannoniere della serie A nel 1995-96. Sarà anche presente Gaetano Rizzo, presidente dell’Ussi Sicilia.

La serata sarà condotta dall’attrice Marina Suma, indimenticabile diva degli anni '80 che ha scelto l’isola di Salina come sede naturale, madrina della manifestazione e dall’artista Roberto Valentino.

Ecco le “reliquie” saranno presentate e che arricchiranno il museo del calcio di Salina:

La prima coppa internazionale vinta dal Milan nella sua storia; la tessera Juventus del 1898 di Francesco Daprà uno dei soci fondatori e primi calciatori della “vecchia signora”; una maglia di Gianni Rivera indossata con l’Alessandria; una lettera su carta intestata F. C. Internazionale del Giugno 1963 a firma del mago Helenio Herrera contenente le disposizioni e imposizioni riguardanti dieta, partecipazioni ad eventi, scelta della località di vacanza, esercizi fisici da eseguire giornalmente e abitudini quotidiane da avere; la maglia con cui Marco Van Basten debuttò in coppa Campioni con il Milan; la casacca della Lazio indossata da Giorgio Chinaglia contro la Juventus nel campionato 1970/71 e anche la maglia del Napoli del capitano Amos Mariani con la coccarda della Coppa Italia utilizzata nella gara di Coppa delle Coppe 1962/63 Napoli-OFK Belgrado 3-1 in cui la guizzante ala azzurra segnò la terza rete.

