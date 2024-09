La morte di Schillaci, il Comune di Messina proclama il lutto cittadino

Il Comune di Messina proclama il lutto cittadino per domani, 20 settembre, giorno dei funerali di Totò Schillaci, che come è noto ha giocato a lungo nella squadra della città dello Stretto. «La prematura scomparsa di Totò Schillaci - dichiara il sindaco Federico Basile - ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento ed emozione per l’importante contributo calcistico che sin da giovanissimo ha apportato alla città di Messina, nonché per la sua partecipazione fattiva alla vita cittadina». Parole che arrivano nella premessa dell’ordinanza (n. 161, di oggi, giovedì 19 settembre 2024) con la quale il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno del funerale che si svolgerà domani, venerdì 20 settembre, alle ore 11.30, nella Cattedrale di Palermo.

Considerato che la proclamazione del lutto è il modo in cui l'amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell'intera comunità, si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Comune, Basile ha così ritenuto di invitare la popolazione messinese a testimoniare la commossa partecipazione in concomitanza con la celebrazione del funerale di Totò Schillaci, per ricordare un grande campione del panorama calcistico a livello locale, nazionale e internazionale.