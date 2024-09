Lipari, un mese prima di morire Totò Schillaci aveva visitato la tomba del suo maestro Franco Scoglio

Commovente il video che, come promesso, è stato diffuso dopo la sua morte. «Devo tutto al mister – ha detto Totò trattenendo a stento le lacrime – mi ha lanciato come calciatore. Quando spiegava gli schemi io non c’ero. E glielo ricordavano i miei compagni. Il mister rispondeva: Non c’è bisogno, lui in campo è libero, deve fare solo i gol…».

L’eco degli appalusi da stadio, per chi era presente, è arrivato dal cielo e Totò con i suoi occhi magici nascosti dagli occhiali scuri, ha dato la sua ultima pallonata vellutata in attesa del fischio finale dell’arbitro con la giacchetta celeste. Totò è stato un campione fino all’ultimo dei suoi giorni.

Schillaci si è poi scusato con gli ex compagni del «Grande Messina», da Catalano a Caccia, per non essere stato a Lipari in occasione della grande festa organizzata dalla famiglia di Raffaele China con i figli Michele e Vincenzo, per ricordare il Professore, come veniva chiamato il tecnico che lo aveva lanciato nel calcio che conta.

Video Notiziiarioeolie.it