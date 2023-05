Milazzo set cinematografico del nuovo film di Alessandro Siani

Milazzo set cinematografico per il nuovo film di Alessandro Siani. “Succede anche nelle migliori famiglie” il titolo della nuova commedia, scritta dallo stesso Siani con Gianluca Ansanelli. Si sa ancora poco del nuovo film ma, secondo le prime informazioni, Milazzo ospiterà principalmente le riprese esterne, mentre gli interni saranno girati a Roma.

Il film, distribuito da 01 Distribution, verrà girato nel mese di giugno e uscirà nelle sale cinematografiche l'1 gennaio del 2024. Milazzo avrebbe battuto, secondo alcune indiscrezioni, un altro comune siciliano.

Alessandro Siani, la filmografia

Alessandro Siani debutta in televisione nel 1998 con la terza edizione di Telegaribaldi, poi altre apparizioni in tv private e in Rai e nel 2006 è protagonista di Ti lascio perché ti amo troppo di Francesco Ranieri Martinotti; dopo questa prima esperienza al cinema, arrivano anche altre pellicole, sia come attore sia come regista e produttore. Tra tutti: Benvenuti al sud, Benvenuti al nord e La peggior settimana della mia vita in veste di attore; Il principe abusivo, Si accettano miracoli e Il giorno più bello del mondo come regista e sceneggiatore; e infine La fuitina sbagliata e Benvenuti in casa Esposito nei panni di produttore. Nel 2012 e nel 2015 è stato ospite al Festival di Sanremo, mentre nel 2019 si impone con Stasera felicità, il primo programma da lui scritto e condotto, andato in onda su Sky Uno. Nell’autunno del 2021 è alla guida di Striscia la notizia in coppia con Vanessa Incontrada e nel dicembre dello stesso anno torna nelle sale con Chi ha incastrato Babbo Natale? Film di cui è regista e protagonista, al fianco di grandi nomi come Christian De Sica e Diletta Leotta.

© Riproduzione riservata