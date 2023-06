Casting in Sicilia per il nuovo film di Alessandro Siani: le figure cercate e come partecipare

Al via il casting per partecipare alle riprese, in Sicilia, del film “Succede anche nelle migliori famiglie”, la commedia diretta da Alessandro Siani. Il lungometraggio, dal titolo “Succede anche nelle migliori famiglie”, è una commedia prodotta da 01 Distribution, scritta dallo stesso Siani con Gianluca Ansanelli. L’uscita nelle sale è prevista per il 1° gennaio 2024. Gli esterni saranno girati in Sicilia, precisamente tra Milazzo e le Isole Eolie, dal 26 giugno 2023 al 5 agosto 2023. In seguito, le riprese interne saranno effettuate a Roma.

Le figure cercate

Il casting è aperto a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I piccoli candidati devono necessariamente essere residenti a Milazzo e dintorni. Altro casting per il reclutamento di comparse è rivolto a donne e uomini dai 18 ai 100 anni e in questo caso non possono partecipare minori.

Casting bambini, la candidatura

I genitori che desiderano candidare i propri figli al casting devono inviare, all'indirizzo e-mail: [email protected], 2 foto recenti, sia in primo piano che figura intera; nome e cognome, luogo di residenza, luogo e data di nascita del minore; recapito telefonico di un genitore.

Casting comparse

Il casting per comparse è rivolto a donne e uomini dai 18 ai 100 anni. Chi è interessato può presentarsi martedì 6 o mercoledì 7 giugno al Lido La Fenice di via Spiaggia di Ponente 2 (accanto ex palazzetto dello sport), dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità, del codice fiscale e del codice iban. In questo caso i minori di 18 anni non saranno ammessi al casting.

