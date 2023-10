Il gatto di Nino Frassica non si trova: a Spoleto in azione anche i cani molecolari

E' trascorsa quasi una settimana dalla sua scomparsa a Spoleto, ma del gatto di Nino Frassica ancora nessuna traccia. L'attore messinese, disperato, aggiorna tutti tramite i suoi canali social sulla situazione, alle quali collaborano, adesso, anche i cani molecolari.

La moglie, Barbara Exignotis, ha raccontato su Instagram la nuova fase delle ricerche: "Grazie a Bull, il cane molecolare dei "Nasi volanti" (associazione cinofila del posto, ndr), sappiamo che Hiro è vivo e conosciamo ora i luoghi che ha percorso”. La donna poi lancia un'accusa alla vicina di casa: "Tutto questo non sarebbe successo se la vicina dirimpettaia al nostro terrazzo non avesse buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro. A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto".

Dopo gli appelli lanciati da Frassica, a Spoleto si assiste in questi giorni a una vera e propria mobilitazione per ritrovare il gatto. I ragazzi della zona si sono organizzati bene: muniti di croccantini e giochi acquistati in un negozio per animali, lo stanno cercando ovunque, nulla viene tralasciato. L'attore messinese, nel frattempo impegnato sul set della nuova stagione di Don Matteo, offre una maxi ricompensa di cinquemila euro a chi riporterà a casa il suo adorato Hiro.