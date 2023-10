Nino Frassica e il gatto scomparso a Spoleto: «Chi l'ha preso non vuole ridarcelo, 10 mila euro a chi ci aiuterà»

Nino Frassica tornerà a Roma senza il suo adorato gatto. Ormai da un mese, a Spoleto, di Hiro non c'è traccia, ma l'attore messinese è certo che qualcuno lo abbia preso e lo tenga in casa. Sui social il suo ennesimo appello, in cui raddoppia anche la ricompensa che inzialmente era di cinquemila euro.

"Domani 28 Ottobre partiamo per Roma - dice Frassica -. Hiro è trattenuto in una casa di piazza Campello, a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per riaverlo: cani molecolari, droni, abbiamo chiesto di ridarcelo, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Preghiamo chiunque ci possa dare informazioni per farci ritrovare il gatto, di chiamare il 339.6919166. In cambio noi daremo una ricompensa di diecimila euro".

Il gatto, sacro di Birmania, è scomparso a Spoleto mentre l'attore girava la nuova stagione di Don Matteo. La cittadina si è letteralmente mobilitata per Hiro, in azione sono entrati tantissimi volontari, ogni angolo è stato setacciato. "Vi prego - conclude Frassica nel suo video - aiutateci a trovarlo e così saremo contenti, la prossima volta, di tornare a Spoleto".