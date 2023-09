Nino Frassica perde il suo amato gatto a Spoleto: «Aiutatemi a trovarlo, ricompensa da cinquemila euro»

"Questo è Cookie, il fratello maggiore di Hiro. Non mangia da giorni e continua a piangere. Spero proprio che Cookie possa tornare a giocare con il suo adorato fratellino". Nino Frassica è disperato: da quattro giorni si sono perse le tracce del suo gatto, Hiro, un sacro di Birmania dal pelo bianco lungo dotato di microchip, che è fuggito a Spoleto, mentre l'attore messinese era impegnato nelle riprese della nuova stagione di Don Matteo.

Frassica in queste settimane si era trasferito insieme alla moglie e i suoi gatti: quando si è reso conto della scomparsa di Hiro ha subito lanciato un appello sui social, facendo partire una vera e propria mobilitazione e offrendo come ricompensa cinquemila euro. Anche le forze dell'ordine hanno dato il via alle ricerche a Spoleto, ma del gatto, ancora, nessuna traccia. L'attore, con un recente post su Instagram ha nel frattempo ringraziato tutti: «Quarto giorno, Hiro ancora non è stato trovato, ma confido che possa tornare a casa al più presto. Intanto vorrei ringraziare tutti gli spoletini che si stanno prodigando per riportarci a casa il nostro cucciolo e tutti quelli che ci stanno supportando, dando consigli e rassicurazioni. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine che si sono messi subito all’opera".