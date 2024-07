Il regista Scimeca al festival di Taormina: «Così racconto Cesare Terranova, il primo giudice che ha avuto il coraggio di combattere la mafia»

«Cesare Terranova non è stato un giudice qualsiasi, ma un modello a cui si sono ispirati Gaetano Costa, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino». Con queste parole, al Taormina Film Festival, il regista Pasquale Scimeca sintetizza Il Giudice e il Boss, passato oggi alla manifestazione e in sala dal il 25 settembre con Arbash Distribuzione. «Terranova - aggiunge - è stato il primo ad avere il coraggio di indagare sulla sanguinaria cosca dei Corleonesi. Il primo ad aver capito che la mafia era un’organizzazione criminale unitaria che agiva di concerto con elementi della politica, della massoneria, dell’amministrazione pubblica e dell’economia».

Un processo che non si concluse però con la condanna di Luciano Liggio, Totò Riina, Binno Provenzano e gli altri sessantadue picciotti del clan dei Corleonesi. Le cose, come si sa, andarono diversamente e il giudice Terranova fu lasciato solo, umiliato e offeso.

«Non si possono ricordare le vittime della mafia solo nelle commemorazioni ufficiali - dice Scimeca l’autore siciliano di Placido Rizzotto -, ma bisogna creare un movimento culturale che le faccia conoscere alle nuove generazioni, come modelli di vita da seguire. Troppi film e serie tv, hanno come protagonisti i boss mafiosi, figure che contribuiscono a creare tra i giovani falsi miti in cui immedesimarsi. Al contrario la maggior parte delle vittime della violenza mafiosa viene ricordata solo nelle commemorazioni ufficiali, alle quali partecipano i parenti e qualche rappresentante delle istituzioni». E ancora il regista: «Tutte le vittime della mafia meritano lo stesso rispetto. Tutte meritano di essere raccontate perché, come diceva Paolo Borsellino, ‘non basta l’azione repressiva della magistratura e delle forze dell’ordine per sconfiggere la mafia, ma è necessaria una presa di coscienza civile e una forte azione culturale». Nel cast del film, una produzione Arbash in collaborazione con Rai Cinema, anche Naike Anna Silipo ed Enrico Lo Verso.