Abusivismo a Messina, blitz a Torre Faro e in diverse zone della città

Controlli a tappeto effettuai ieri a Torre Faro, viale San Martino e nelle piazze Cairoli e Duomo. Multati e allontanati decine di abusivi. In servizio anche la squadra motociclisti appena ripristinata. La guerra agli ambulanti illegali riparte da Torre Faro.

Dopo i blitz effettuati la scorsa estate, i controlli che sono stati condotti ieri hanno evidenziato una serie di irregolarità che erano state già osservate e punite in occasione delle precedenti verifiche. Per esercizio abusivo dell'attività di vendita e il mancato rispetto delle norme che regolano il commercio ambulante, la Polizia locale ha sanzionato tre venditori di panini, bevande e altri alimenti che si erano installati in pianta stabile occupando alcuni spazi centrali della località rivieras già affollata di avventori estivi.

Sul posto direttamente il sindaco De Luca, il quale trovandosi a Torre Faro per altri ragioni legate alla pulizia e riqualificazione della spiaggia, con l'assessore al Commercio Dafne Musolino non ha potuto fare a meno di notare la situazione.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE