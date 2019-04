Lungomare di Capo d'Orlando, approvato il progetto

Disco verde della conferenza dei servizi al progetto di ripristino del lungomare «Andrea Doria» di Capo d'Orlando. L'avvio dei lavori avverrà subito dopo le festività pasquali, da concludere prima dell'estate e dell'inizio della stagione balneare.

La conferenza di servizi convocata negli uffici della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico a Palermo ha approvato il progetto di ricostruzione del muro e il rifacimento del cunettone per la raccolta delle acque piovane del lungomare Andrea Doria danneggiati dalla mareggiata del 23 e 24 febbraio scorsi.

Secondo il progetto rivisto e redatto dall'Ufficio tecnico comunale, le palancole originariamente previste, verranno sostituite da una palificata della lunghezza di trenta metri e infissa nell'arenile per cinque metri di profondità. La Struttura Commissariale della Regione, sta predisponendo la gara informatizzata per aggiudicare i lavori tramite procedura d'urgenza in modo da avviare i lavori, dalla stessa diretti, subito dopo le festività pasquali.

