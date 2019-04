Vento di scirocco a Pasquetta, isolate le Eolie: onde alte e mareggiate a Lipari, danni al pontile

Stop ai collegamenti con le isole Eolie a causa del forte scirocco con raffiche fino a 60 chilometri orari e mare a forza sette: aliscafi e traghetti sono bloccati nel porto di Milazzo, dopo che la nave che aveva raggiunto l’arcipelago nel giorno di Pasqua è rientrata in serata con molti turisti che hanno deciso di anticipare il rientro per non restare bloccati.

Sospesi anche i collegamenti interni con le isole minori delle Lipari mentre ci sono stati danni in alcuni approdi a causa del forte vento che ha causato la rottura delle cime. Le forti mareggiate e le onde alte, generate dalle forti raffiche di scirocco, ha causato danni anche al pontile del porto di Lipari. Ecco le immagini nel video diffuso da Meteo Milazzo.

A causa del forte vento è stato annullato lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto accompagnare la processione di Pasqua a Marina corta, sull'isola di Lipari.

© Riproduzione riservata