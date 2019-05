Rifiuti, a Messina da giugno solo raccolta differenziata

Da giugno niente più cassonetti in giro, si farà soltanto la racconta differenziata in tutti i condomini della città. L'assessore all'Ambiente Dafne Musolino, insieme al presidente del Cda di MessinaServizi Giuseppe Lombardo, alla componente del Consiglio Mariagrazia Interdonato e al responsabile tecnico di MessinaServizi Roberto Lisi, ha presentato i contenuti della recente ordinanza sindacale e del regolamento relativi alla raccolta differenziata porta a porta nei condomini della città.

"La gestione dei rifiuti - ha dichiarato l'assessore Musolino - comporta per l'amministrazione comunale, ma più in generale per tutti i comuni un importante impegno che deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano rifiuti nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario".

"L'ordinanza appena presentata - ha proseguito il presidente Lombardo - è destinata a tutti gli amministratori di condominio che operano sull'intera città, i quali devono ricevere per conto e nell'interesse del condominio di cui hanno la legale rappresentanza, i contenitori corrispondenti al numero di utenze attive residenti nel condominio amministrato e devono fornire un apposito elenco delle utenze per le quali l'amministratore riceve la consegna degli appositi contenitori".

