Messina, al via i lavori per il risanamento del torrente Catarratti-Bisconte

Potranno cominciare tra poco più di un mese i lavori per la riqualificazione ambientale e il risanamento igienico del torrente Catarratti - Bisconte nel Comune di Messina.

L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, li ha aggiudicati all'associazione temporanea di imprese Consorzio Stabile P.C.- Ciesseci srl di Maletto per un importo di quindici milioni e ottocento mila euro. Dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce arriva, dunque, il via libera per l'opera più consistente, in termini finanziari, mai realizzata nella città dello Stretto.

“Si tratta di un intervento - spiega il governatore Musumeci - che era stato progettato negli anni '90 ma che soltanto adesso, grazie alla grande attenzione che abbiamo rivolto sin dall'inizio al problema della sicurezza del nostro territorio, può essere realizzato. E questo può essere considerato uno dei casi simbolo del forte contrasto a ogni rischio latente, considerato che andiamo a eliminare per sempre il pericolo di una catastrofica esondazione all'interno di un centro abitato”.

Il progetto prevede la sistemazione idraulica del torrente ma anche opere viarie di sistemazione e di razionalizzazione della sede stradale esistente che costeggia il corso d'acqua fino all’abitato di Catarratti. Sarà realizzata, inoltre, una nuova rete fognaria che andrà a sostituire quella attuale che per gran parte si sviluppa nell’alveo del torrente.

