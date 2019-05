Parte il risanamento del torrente Catarratti-Bisconte: arriva il via della Regione

Se ne parla dagli anni Ottanta ed è oggetto da sempre di note e interrogazioni della politica. C'è una data oggi all'inizio dei lavori per risanare il torrente Catarratti-Bisconte che è una discarica a cielo aperto ed è un pericolo.

La Regione ha annunciato che potranno cominciare tra poco più di un mese i lavori. L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Nello Musumeci, ha aggiudicato le opere all'associazione temporanea di imprese Consorzio Stabile Pc- Ciesseci srl di Maletto per un importo di quindici milioni e ottocento mila euro. Dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce arriva il via libera, così come racconta Antonio Caffo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

