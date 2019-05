Messina, furti in un appartamento e in un supermercato: 3 arresti

Tre arresti per furto in in supermercato e in un appartamento a Messina. La polizia ha arrestato Elena Botea, rumena, 22 anni, per aver rubato un supermercato nella zona sud della città. La donna è stata sorpresa a rubare quattro confezioni di caffè che ha provato a nascondere in borsa presentandosi alla cassa con un succo di frutta.

Gli agenti di polizia hanno guardato le immagini di videosorveglianza che hanno permesso di registrare gli spostamenti della ragazza, che prima di entrare nel supermercato, ha lasciato una seconda borsa all’ingresso. Dentro la borsa c'erano diverse confezioni di caffè che la donna ha ammesso di aver rubato in un altro supermercato appena poche ore prima. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, Botea è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Due georgiani Omar Photskhveria, di 34 anni, e Shalva Katcharava, di 44 anni, sono stati sorpresi intorno alla mezzanotte a forzare la porta d’ingresso di un appartamento, nei pressi di viale Italia, dai poliziotti delle volanti impegnati nel controllo del territorio.

All’arrivo degli agenti, i due avevano già forzato la porta d’ingresso ed erano pronti ad introdursi nell’appartamento. Una volta scoperti, hanno provato inutilmente a scappare abbandonando maldestramente il bussolotto della porta appena forzata, un estrattore ed alcune chiavi adulterine.

I poliziotti hanno recuperato anche un cacciavite, chiavi inglesi, uno spray lubrificante. È stata individuata anche l’auto con cui è stato raggiunto l’appartamento preso di mira.

Il trentaquattrenne era stato registrato in Italia con altre identità, con precedenti specifici tra cui associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione. Mentre il quarantaquattrenne era stato raggiunto da un ordine del Questore a lasciare il territorio italiano. Entrambi sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza della caserma Nicola Calipari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

