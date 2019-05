Messina, controllo del territorio: scattano sanzioni e denunce della polizia municipale

Trentacinque veicoli rimossi e 47 verbali elevati per varie violazioni al codice della strada. È parte del servizio straordinario di controllo del territorio della polizia municipale a Messina.

In tutto sono stati quattro i reparti impiegati Astori, Motociclisti, sezione Nord e sezione di Polizia Giudiziaria e otto i carroattrezzi impiegati e coordinati dal commissario Lino La Rosa.

Sono stati anche denunciati per disturbo della quiete pubblica due conducenti di altrettanti veicoli che diffondevano musica ad altissimo volume e sanzionati 2 locali del centro per non aver rispettato l'ordinanza sindacale sulla musica.

© Riproduzione riservata