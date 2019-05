Patti, giovane appicca il fuoco ad una palma: danni a un'auto e un'abitazione

Appicca fuoco ad una palma e danneggia una autovettura e il muro di un’abitazione a Patti. La polizia ha identificato e denunciato un giovane diciottenne che lo scorso 27 aprile, nel centro abitato ha appiccato il fuoco ad una palma. L’incendio si è propagato in un breve lasso di tempo coinvolgendo un’autovettura parcheggiata sotto l’albero, oltre che il muro perimetrale di un’abitazione vicina.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuco e i poliziotti del commissariato di Patti che hanno spento le fiamme.

Per individuare l'autore dell'incendio gli agenti hanno esaminato le immagini degli impianti di videosorveglianza posizionati lungo il tragitto percorso dal giovane. In questo modo è stato possibile comprendere l’esatta successione dei fatti e il coinvolgimento del diciottenne, che avrebbe agito per futili motivi.

Il ragazzo è stato identificato e raggiunto dal personale della polizia di stato e denunciato per danneggiamento.

