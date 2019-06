Cade cavo nella galleria di Giardini Naxos, avviata indagine tecnica

E' stata avviata un'indagine tecnica per conoscere la possibile dinamica e le eventuali cause della caduta di un cavo elettrico all'interno della galleria Giardini Naxos. Il distaccamento del cavo, finito su un camion, ha causato lunghe code in direzione Messina.

Il Direttore Generale e ingegnere Salvatore Minaldi ha disposto un'indagine tecnica, invitando gli Uffici Tecnici a continuare nella programmazione di messa in sicurezza della Messina Catania e della intera rete autostradale.

“Il grave ed increscioso fatto, ha sottolineato l’ingegnere Minaldi, non può, comunque, inficiare l’operato delle manutenzioni”. Il direttore generale ha invitato gli Uffici a predisporre uno “specifico piano operativo”per rendere più fruibile la viabilità estiva e di fine settimana.

