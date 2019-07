Sequestrati nel Messinese 1500 litri di gasolio: scatta una denuncia

Oltre 1.500 litri di gasolio tra agricolo e naturale privo della prevista documentazione di accompagnamento sono stati sequestrati dai finanzieri della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il responsabile è stato denunciata per le violazioni penali in materia di accise, avevano notato, a pochi metri, un altro locale da cui si allontanavano altre autovetture.

All’interno numerose cisterne con pistola erogatrice che, attraverso un sistema elettrico di batterie e pompe idrauliche, di fatto costituivano un secondo distributore.

Le successive attività di riscontro hanno permesso di accertare la presenza nelle cisterne di 1500 litri, di cui 1100 di gasolio agricolo, prodotto petrolifero che gode di un particolare regime di agevolazione sulle imposte, e i restanti 400 di gasolio naturale di cui non si conosceva la provenienza. Il gestore non è stato in grado di esibire documentazione.

