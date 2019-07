Incidente a Sant’Agata, travolto e ucciso mente va a firmare un contratto di lavoro

Stava per firmare il contratto di lavoro tanto desiderato, ma una Fiat Stilo guidata da un ragazzo lo ha travolto sul lungomare di Sant'Agata di Militello. G.M., poco più che 40enne, stava percorrendo la strada in sella alla sua fedele bicicletta. L'uomo avrebbe firmato a breve il contratto per uno dei cantieri del Comune di Sant'Agata Militello.

L'ufficio, ubicato nell'ex plesso del tribunale, non è però mai stato raggiunto dall'uomo. Nonostante gli immediati i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Appena due mesi fa il lungomare di Sant'Agata di Militello, una impiegata di scuola santagatese è stata investita mentre attraversava l'arteria a piedi.

