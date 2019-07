Incidente sulla Palermo-Messina, un uomo in fin di vita in ospedale

Ancora un incidente in Sicilia dopo le tragedie dei giorni scorsi. Schianto sull'autostrada A20 Palermo-Messina, all'altezza dello svincolo di Rocca di Capri Leone in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo quanto ricostruito, poco prima del viadotto di contrada da Piscittina di Capo d’Orlando, un'auto, una Peugeot 208, guidata da un uomo, è finita sul guard-rail che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe entrato dentro l'abitacolo, ferendo gravemente il conducente. L'automobilista, in fin di vita, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale: la prognosi è riservata

