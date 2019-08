Noccioleti distrutti nel Messinese, via al piano anti-ghiri

Cresce l'attenzione nei confronti dei noccioleti messinesi, in particolare nella zona di Ucria, dove un'elevata concentrazione di ghiri ha distrutto gran parte delle piante. Sfumata la produzione delle nocciole infatti, con danni stimabili in circa 2,5 milioni di euro. L'assessore Edy Bandiera ha firmato la determina per l'acquisto di trappole per la cattura e la traslocazione dei roditori, che saranno distribuite nei 23 comuni dei Nebrodi.

Se queste azioni tuttavia non dovessero risultare efficaci, potrebbero essere vagliate alternative come quella, in extrema ratio, dell'abbattimento dei ghiri.

