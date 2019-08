Abusi edilizi, dissequestrata parte del "Tindari Resort"

Il pm di Barcellona Pozzo di Gotto Federica Paiola ha revocato il sequestro solo del corpo C del complesso residenziale Tindari Resort, effettuato lo scorso 7 agosto a Portorosa a Furnari e ha disposto la restituzione del bene al proprietario, difeso dagli avvocati Rosanna Calafato e Giuseppe Lo Presti.

Permane il sequestro amministrativo dell'intera struttura effettuato dia vigili urbani su disposizione del sindaco Maurizio Crimi per irregolarità edilizie.

Il pm inoltre ha disposto ulteriori accertamenti su tutto il complesso per l'accertamento di eventuali abusi edilizi. I carabinieri avevano anche multato i proprietarti del resort per la presenza di 11 lavoratori in nero, carenze igienico-sanitarie e mancate autorizzazioni. (ANSA).

