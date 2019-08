Duplice omicidio per un parcheggio a Ucria, fermato un giovane nella notte

Svolta nelle indagini sul duplice omicidio di ieri sera avvenuto a Ucria, in provincia di Messina. Nella notte è stato fermato dai carabinieri un giovane sospettato di essere il responsabile della sparatoria.

Si tratta di un catanese che dopo l'omicidio si sarebbe barricato in casa per sfuggire alla cattura. Le vittime sono Antonino e Fabrizio Contiguglia, rispettivamente 60 e 30 anni, zio e nipote.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire con esattezza, ma all’origine di tutto ci sarebbe una banale discussione per un parcheggio, degenerata nell’esplosione di alcuni colpi di fucile.

Nell’episodio è rimasto ferito anche un parente delle due vittime, un uomo di 43 anni che sarà operato in giornata all'ospedale Papardo di Messina. L'uomo è stato colpito da 3 proiettili ma non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata