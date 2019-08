Caselli guasti sulla Palermo-Messina: è caos. Oggi sciopero del personale

Caos sulla Palermo-Messina per il controesodo e non solo. Code chilometriche sono state registrate ieri ai caselli autostradali a Buonfornello, a causa di un guasto al pedaggio automatico. Su tre caselli automatici, così come riportano Luigi Ansaloni e Rita Serra in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ne funzionava solo uno e per di più con uscita del tagliando solo ad altezza camion. Il Cas ha assicurato che le procedure per la riparazione si sono subito attivate con l'appoggio di una ditta esterna che cura il funzionamento della struttura.

Intanto, un'altra giornata di passione attende oggi gli automobilisti al rientro dalle vacanze a causa dello sciopero dei casellanti indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria.

© Riproduzione riservata