Controesodo, a Messina lunghe code agli imbarcaderi

Come era prevedibile, oggi giornata di passione per gli automobilisti che stanno tornando dalle località delle vacanze. Il controesodo in Sicilia sta registrando notevoli disagi a Messina, ed in particolare per l’imbarco ai traghetti privati. Dalle 12 si registrano tempi di attesa anche superiori alle due ore .

Sul posto la polizia municipale. Le previsioni parlavano di un controesodo da bollino rosso, gravato anche dal fatto che oggi e domani è previsto lo sciopero dei casellanti "a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore, in continuità con il primo sciopero proclamato dalle organizzazioni di categoria il 4 e 5 agosto".

Nel resto d'Italia rallentamenti in alcuni tratti autostradali dell’A1, dell’A14, sull'A9 e sull'A30.

© Riproduzione riservata