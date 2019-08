Tornerà a Forza d'Agrò la paziente in coma a Londra da un mese

E' andata a buon fine la gara di solidarietà di Vera Rigano, la38enne di Forza d'Agrò, in coma da un mese in Inghilterra. Sarà l'Irccs di Messina a prenderla in cura. Il direttore scientifico del Centro neurolesi Bonino-Pulejo, Dino Bramanti, ha dichiarato la disponibilità della struttura sanitaria, ad ospitare Vera.

La donna è partita ieri mattina in ambulanza da Birmingham, oggi giungerà alla Fondazione Poliambulanza di Brescia. Da qui farà rientro in Sicilia.

L'articolo completo di Francesca Alascia nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE